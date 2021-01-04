En el episodio de lanzamiento para 2021, nuestra invitada especial es Lidia Falcón, abogada, escritora y política, que ha sido investigada por la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, junto con la Dirección General de Igualdad de Cataluña, en respuesta a una denuncia de la Federación Plataforma Trans (Trans Platform Federation) de España. Habla con Julián Vigo sobre su lucha contra la identidad de género, una nueva ola de misoginia que supone una seria amenaza para los derechos de las mujeres.